43-årig med speciale i kirke-indbrud får lang fængselsdom

En 43-årig mand er blevet idømt fængsel i et år og ni måneder for bl.a. et meget omtalt indbrud i Vær Kirke øst for Horsens. Her blev udbyttet en lang række lysestager til en samlet vurderingsværdi på 284.000 kroner.

Indbruddet i Vær Kirke fandt sted natten til mandag den 11. marts, hvor den 43-årige sammen med en bekendt gik ind i den ulåste kirke og ved hjælp af en vinkelsliber brød kirkens pengeskab op og stjal 45 små lysestager, et dåbsfad, en dåbskande, en syv-armet alterstage samt to andre alterstager.

- I første omgang mente kirkens folk, at de stjålne messing-effekter alene havde stor affektionsværdi for menigheden - men vi har fået vurderet værdien af en ekspert i kirkelig sølv og messing til 284.000 kroner, selvom det næppe ville have været muligt for tyvene at afsætte tingene, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Han glæder sig stadig over, at politiet allerede to dage senere slog en klo i den 43-årige, der har adresse i Koldingområdet, da den nu dømte ved midnatstide var på vej mod Tamdrup Kirke vest for Horsens for at begå et nyt indbrud.

Den syv-armede alterstage pryder atter Vær Kirke under gudstjenester.

Et hurtigt tjek af den 43-åriges fortid afslørede, at han i november 2018 var dømt for en hel serie af indbrud i kirker i Esbjergområdet.

Vi er glade og lykkelige over udgangen på det triste indbrud. Gudmund Rask Pedersen, sognepræst, Vær Kirke

- Da vi præsenterede ham for det og andre spor i sagen, blev han hurtigt meget samarbejdsvillig og ledte os på sporet af de stjålne genstande fra Vær Kirke, som vi fandt gravet ned i et naturområde, fortæller vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Sydøstjyllands Politi.

Nu har Retten i Horsens idømt den 43-årige fængsel i et år og ni måneder. I straffen indgår flere andre forhold og en reststraf fra den tidligere dom for kirkeindbruddene i Esbjergområdet.

Kirken er blevet sikret

I Vær Kirke glæder sognepræst Gudmund Rask Pedersen sig over, at have alle kirkens prydgenstande tilbage.

- Vi har nu fået et moderne og sikkert pengeskab med effektive alarmer, så der er ingen grund til at tyve forsøger sig igen. Til vore kirkelige handlinger skinner lysestagerne nu som aldrig før efter grundigt arbejde af gørtleren, så vi er glade og lykkelige over udgangen på det triste indbrud, siger sognepræst Gudmund Rask Pedersen til TV SYD.