45-årig dømt for grov vold med skruetrækker

45-årig horsensianer dømt for at stikke 54-årig med skruetrækker 10-15 gange.

En 45-årig mand er torsdag idømt fem måneders ubetinget fængsel for særlig farlig vold mod en 54-årig bekendt, da de tilfældigt mødtes i begyndelsen af november sidste år, skriver Horsens Folkeblad.

Mødet mellem de to indtraf ved en elevator i en opgang på Vesterled i Horsens, hvor den 45-årige var på vej op til en kammerat. Han havde netop parkeret sin scooter, som kun kunne startes med en skruetrækker, udenfor og ville til at stikke værktøjet i lommen, da den 54-årige pludselig dukkede op i elevatoren. De to har tidligere haft uoverenstemmelser omkring noget narkotika og røg i totterne på hinanden.

Da elevatordørene gik op, sagde jeg bare dav til ham. Og så smed han en kop kaffe i hovedet på mig. 45-årig dømt for særlig farlig vold i Retten i Horsens

- Da elevatordørene gik op, sagde jeg bare dav til ham. Og så smed han en kop kaffe i hovedet på mig og slog mig med en fyldt skraldepose. Jeg blev vildt overrasket, og så begyndte vi at tumle rundt. Det må være på den måde, han er blevet ramt af skruetrækkeren, forklarede den 45-årige i retten ifølge avisen.

Den 54-årige havde en noget anderledes opfattelse af situationen, idet han i retten påstod, at han ikke ville lukkes inde i elevatoren med den 45-årige og derfor kastede kaffe i hovedet på ham for at komme væk i en fart. Derefter forklarede han, at den 45-årige havde stukket ham med skruetrækkeren gentagne gange og at der var rigtig meget blod i opgangen.

Forsvareren ønskede sin klient frikendt med henvisning til nødværgeparagraffen, men den købte dommer og domsmænd ikke. De idømte den 45-årige fem måneders fængsel, men lagde også vægt på, at det var en formildende omstændighed, at offeret havde begyndt slagsmålet ved at kaste kaffe i ansigtet på den 45-årige.