45-årig mand ledte politiet på sporet af stortyv

45-årig borger opdagede indbrud og fulgte efter i bil. Hans beskrivelse af gerningsmandens bil ledte politiet på sporet af stort lager af tyvekoster.

En 45-årig mand fra Løsning har æren for, at politiet natten til fredag fandt frem til et stort lager af tyvekoster.

Det hele begyndte torsdag formiddag med et indbrud i en villa på Husoddevej i Stensballe, skriver Horsens Folkeblad fredag.

Den 45-årige blev gjort opmærksom på et indbrud i villaen, hvor en ukendt mand stjal nogle stole, som blev smidt ind bag i bilen. Den 45-årige fulgte efter tyvens bil, som han dog mistede kontakt med på et tidspunkt. Hans beskrivelse af bilen var dog afgørende for, at politiet senere på aftenen fandt den på Borgmestervej i Horsens.

Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder ham. Poul Steffensen, vicepolitiinspektør

I bilen sad to drenge på 16 og 17 år, som blev anholdt og senere atter løsladt. De oplyste navnet på mistænkte.

- Det er fornemt, at den 45-årige borger fulgte efter bilen med tyvekosterne og dermed ledte os i retning af mistænkte, siger Poul Steffensen, vicepolitiinspektør, til TV SYD.

Politiet ransagede straks hans adresse og gik ikke tomhændede derfra.

- Vi har beslaglagt en masse koster som blandt andet designmøbler og andre designting, som vi nu vil undersøge nærmere, siger Poul Steffensen.

- Vi har ikke fundet ham endnu, men ved, hvem han er. Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder ham, forudser vicepolitiinspektøren.

