Tønder Festival: 45. udgave skudt i gang

Den 45. Tønder Festival er i gang. De 10.000 gæster kan se frem til 130 koncerter og fantastisk vejr i fire dage.

Den 45. festival er skudt i gang.

De næste fire dage bliver Tønders befolkningstal mere end fordoblet, når ca. 10.000 festivalgæster lægger ører til folk, country og blues under Tønder Festival 2019.

Præcis ved middagstid blev festivalen officielt åbnet på pladsen nord for Vidåen.

Festivallens godt 2.600 frivillige medarbejdere og flere end 70 kunstnere fra hele verden vil i fire hektiske dage sørge for mad og musik til publikum på festivalpladsen med de fem scener.

Annisette og hendes band The Savage Rose indledte festivalen med første koncert fra Open Air-scenen. Foto: Peter Elgaard

Vejret er i den grad med festivalen. Vejrudsigten for de næste fire dage er fuld af sol, ingen regn og temperaturer midt i 20'erne. Så noget tyder på, at sidste års våde festival ikke gentages i år.

Nyheder på Tønder Festival

Festivalen har eksisteret i 44 år, og selvom mange traditioner holdes i live, kommer nye også til. I år sker der flere nye tiltag – både med sang, samvær og socialt ansvar. Her er blot nogle af dem:

Hver morgen – eller nærmere formiddag – er der fællessang på pladsen for dem, der ikke er tømmermændsramte. Orkesteret ’Kunsten at Glædes i Kor’ spiller for i Vadehavsteltet hver dag klokken 11.00.

Et andet tiltag, der vil sprede glæde – i hvert fald hvis man er miljøbevidst, er, at al engangsbestik på festivalen fra i år vil være bionedbrydeligt. Derudover er der indført affaldssortering, så publikum selv kan sortere plast og madaffald fra restaffaldet.

Tønder Festival giver i år også virksomheder en ny mulighed: Virksomheder kan få adgang til en VIP-lounge, hvor der vil blive spillet ekstra koncerter, holdt oplæg og events – og så vil virksomhederne ikke mindst kunne få en snak med hinanden og mulige kunder. Læs mere om VIP-loungen her.