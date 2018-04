450 børn og voksne til computerspil og fællesspisning

En tredjedel af Skads-Andrups befolkning var samlet til LAN-party fredag aften. Lokale ildsjæle har fået en pris for det frivillige arbejde, som også fører til et nyt kultur- og fritidscenter.

Børn sidder ofte alene på værelset med computeren. Men i den lille by Skads-Andrup ved Esbjerg beviste man fredag aften, at børn og voksne også kan samles om blandt andet computerspil.

450 borger var taget til LAN-party i den lokale idrætshal og skole. Men udover computerspil, som er basis ved et LAN-party, så var der også leg, film og fællesspisning på programmet. Dermed kunne arrangementet både appellere til børn, unge og voksne, hvilket man generelt er usædvanligt dygtige til i landsbyen.

- Vi holder mange arrangementer herude, og det betyder utroligt meget for folk. Det hele begyndte for 10 år siden, da man begyndte at arbejde på at få nyt kultur- og fritidscenter i landsbyen, siger en af arrangørerne, Jens Østergaard Pedersen fra Andrup.

Fest, motionsløb og nyt center

Udover LAN-party og fællesspisning har der været firserfest og motionsløb i byen, og der er stiftet en ny spinningklub. Overskuddet er gået til byens kommende kultur- og fritidscenter, som får navnet ”Energien”.

Det er jo med til at bevare et godt lokalområde og holde huspriserne oppe. Jens Østergaard Pedersen, modtager af ildsjælepris, Andrup

Det er lykkedes at rejse hele 17 millioner kroner til centret, som bygges i løbet af i år og næste år. For nylig blev den store indsats hædret, da tre af de frivillige, Carina Thiim, Mie Hansen og Jens Østergaard modtog Esbjerg kommunes ildsjælepris.

- Der er stor opbakning til arrangementerne og det nye center, og det er jo med til at bevare et godt lokalområde og holde huspriserne oppe. Så vi fortsætter med arbejdet, også efter vi får bygget centret, siger Jens Østergaard Pedersen.