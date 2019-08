46-årig sigtet for drab på 23-årig tysk kvinde

Tysk politi har siden torsdag formiddag ransaget en gård i den lille tyske by, Humtorp, syd for Sæd. 46-årig mand sigtet for at have dræbt hende.

Den 23-årige Nathalie Minuth har været forsvundet i snart 14 dage, og torsdag har tysk politi anholdt en 46-årig mand fra byen Humtorp, der ligger kun tre km fra den dansk-tyske grænse. Med droner og hunde har politiet ransaget mandens ejendom midt i byen uden dog at finde den 23-årige kvindes lig. Politiet frygter, at hun er dræbt og har derfor sigtet den 46-årige mand for manddrab, oplyser Flensborg Politi i en pressemeddelelse. Onsdag aften og torsdag er mandens gård blevet grundigt undersøgt, dog uden at der er fundet noget lig. Kvinden er tidligere blevet efterlyst af også Syd- og Sønderjyllands Politi. Læs også Har du set denne kvinde?