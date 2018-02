45-årige Mettes første skoledag: - Jeg kommer nok til at være alderspræsident

Det er ikke for sent at skifte spor, mener Mette Wollesen Nielsen.

Mette Wollesen Nielsen er godt nok 46 år gammel, men alligevel har hun i dag første skoledag. Hun er optaget på markedsføringsøkonom-uddannelsen på IBA Erhvervsakademi Kolding.

- Det er 20 år siden, at jeg sidst gik i skole, så jeg er ret spændt, siger hun til TV SYD.

Sammen med mere end 1000 andre studerende starter hun her til 1. februar på en uddannelse i Syd- og Sønderjylland. De næste to år skal hun derfor lære om salg, ledelse, kommunikation og økonomi. Det ligger alt sammen langt væk fra det, Mette Wollesen Nielsen bruger dagligdagen på.

Hårdt fysisk arbejde

Mette Wollesen Nielsen arbejder til daglig på Erholm Gods på Fyn, hvor hun vedligeholder det flere hundrede år gamle gods.

- Det er fysisk hårdt arbejde, og jeg har svært ved at se, at jeg skulle kunne holde til det, indtil jeg får lov til at gå på pension. Det er derfor, jeg gerne vil læse videre nu, fortæller den 45-årige kvinde, der er mor til to på henholdsvis 25 og 23 år.

Alligevel har det været et svært valg for Mette Wollesen Nielsen at sige farvel til arbejde og løn og goddag til skolebænken og su for første gang i tyve år. Hun er dog sikker på, hun bliver glad for skiftet.

- Af alle mine skøre idéer, så tror jeg, at mine børn synes, det her er den mest fornuftige.

Mette vil trække på erfaring

Sidste gang, Mette Wollesen Nielsen var en del af et studiemiljø, var for omkring tyve år siden. Her blev hun edb-uddannet.

- Dengang, jeg tog edb-uddannelsen, var computere på vej frem. Dengang var det helt nyt. Nu forestiller jeg mig, at alt undervisning kommer til at foregå på en computer. Jeg tror også, studiemiljøet har ændret sig. Jeg tror, de studerende er mere målrettede, fortæller hun.

Det er Mette Wollesen Nielsen også selv – hun glæder sig især til det projektorienterede arbejde og at ”sælge” gode idéer. Og hun tror, det kan blive en fordel, at hun er lidt ældre end gennemsnittet på uddannelsen.

- Jeg kommer formentlig til at være alderspræsident, men det betyder også, at jeg har en masse erfaring fra erhvervslivet. Som markedsføringsøkonom handler det også om at have gode kontakter, og jeg har allerede en god kontakt med erhvervslivet, mener Mette Wollesen Nielsen.

I alt har IBA Erhvervsakademiet i Kolding optaget 125 studerende til vinteroptaget.

Mette Wollesen Nielsen, yderst til venstre, var i dag tilbage på skolebænken for første gang i 20 år. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD