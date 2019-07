Sorte pletter på vejkortet 46 uheld på fire år

En ny opgørelse viser, at særligt to vejstrækninger i Esbjerg er farlige for trafikanter.

På fire år er 12 personer kommet til skade i trafikken på den sorteste plet på Esbjergs vejkort. Det viser en ny sortpletudpegning, som Esbjerg Kommune har fået udført. Ifølge jv.dk viser opgørelsen, at politiet på strækningen på Strandby Kirkevej mellem Storegade og Frejas Alle har registreret i alt 38 uheld, hvoraf 12 altså har været med personskade i perioden 2014 til 2018. Også en cirka 400 meter lang strækning på Storegade mellem Ringen og Grundtvigs Alle udgør en sort plet. Her har politiet registreret otte personskadeuheld fra 2014 til 2018. Udvalgsformand: Tallene gør indtryk De sorte pletter er på dagsordenen, når Esbjerg Kommunes Teknik- og Byggeudvalg kommer tibage fra sommerferie. - De sorte pletter markerer, at der er enkelte steder, hvor der er sket mange uheld. Og selvom det ikke nødvendigvis kommer som en overraskelse, at der har været ulykker på lige præcis de her to strækninger, så er jeg alligevel overrasket over at se tallene sort på hvidt. Det gør indtryk, siger Søren Heide Lambertsen (S) til jv.dk.