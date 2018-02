48-årig dræbt i ulykke med usædvanlige omstændigheder

En 48-årig mand fra Vejle-området blev mandag aften dræbt ved trafikulykke ved Viborg, da han gik på en mørk landevej og blev ramt af en bil. Politiet mener, at den dræbte forud var impliceret i flere trafikale episoder.

Omstændighederne ved ulykken er usædvanlige, da den 48-årige forud for dødsulykken var passager i en bil, som en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi havde stoppet i en færdselskontrol.

Klokken 20.45 fik politiet et opkald fra en kvinde, som var på vej vestpå fra Viborg mod Holstebro. Hun havde ramt en mand, som gik midt ude på kørebanen, og da en patruljevogn i nærheden nåede frem, kunne de konstatere, at manden var død af sine skader. Ulykken skete på strækningen mellem Mønsted og Ravnstrup.

Dødsulykken hænger sammen med to andre hændelser i samme område tidligere mandag aften. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Den 48-årige mand fra Vejle var nemlig passager i en bil, som politiet klokken 17.47 stoppede i Sjørup, og føreren blev taget med på politistationen, fordi han virkede, som om han var påvirket af stoffer. Passageren blev dog efterladt i bilen, og politiet ved med sikkerhed, at det er samme mand som ham, der senere på aftenen blev dræbt ved påkørslen.

Omkring klokken 19.30 kørte bilen, som politiet stoppede i Sjørup, ind i to helleanlæg i Ravnstrup, og bilen blev her så skadet, at den ikke kunne køre videre.

Politiet formoder på en baggrund, at manden er fortsat i bilen efter, at hans kammerat blev taget med af politiet, og at han til sidst er fortsat til fods efter at have smadret bilen i Ravnstrup.

- Måske gik han ude på vejen, fordi han var påvirket af noget, men han kan også have været så kold, at han ikke har vidst, hvad han gjorde. Han endte i hvert fald med at betale den højeste pris, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV Midtvest.

For at klarlægge omstændighederne nærmere, vil den dræbte 48-årige mand fra Vejle blive undersøgt for stoffer og alkohol i blodet.