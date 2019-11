5-årige Malte glæder sig til den nye skov: - Så får jeg klatretræer

Fredag formiddag blev de første træer plantet til det, der skal blive Eltang Folkeskov ved det nye boligkvarter Elmedraget.

Det var børnene fra områdets skole og børnehave, som stod for udplantningen. En af dem, der var med til at plante træerne, var 5-årige Malthe Kindberg Bach. Han kan godt se ideen med en hel skov og træer i nærheden af, hvor han bor:

- Det skal være klatretræer, for jeg elsker at klatre i træer, bebuder han til TV SYDs udsendte.

Skoven i Eltang er den første Folkeskov i Syd- og Sønderjylland. Foto: Christian Kallenbach

Stor som to fodboldbaner

Skoven er resultatet af indsamling til Danmark Planter Træer, og er den første Folkeskov, der bliver etableret i Syd- og Sønderjylland. Og den kommer ikke til at stå alene.

- Vi har lige nu fået doneret i alt en million træer, som skal blive til 48 nye skove, fortæller Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation.

Fredag eftermiddag var der officiel indvielse af Folkeskoven i Eltang, hvor mange var mødt op for at være med til at plante et af de i alt 6.500 træer, der kommer til at dække et område på 2,5 hektar.

