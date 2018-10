50 arbejdspladser på Ribe Jernindustri er reddet

I sidste øjeblik blev der fredag fundet en redning af omkring 50 af de 65 arbejdspladser på Ribe Jernindustri, da et et engelsk firma fortsætter produktionen af radiatorer.

Den engelske radiatorproducent, Stelrad Radiator Group, har overtaget rettigheder, produktionsudstyr og Hudevad-brandet fra konkursboet efter Riber Jernindustri A/S.

Hudevad Radiator Design er navnet på dette nye datterselskab under Stelrad Radiator Group. Det beskæftiger i øjeblikket 43 personer i Danmark og Storbritannien.

Stelrad Radiator Group, med hovedkontor i Newcastle Storbritannien, er en stor aktør på det europæiske radiatormarked, der leverer seks millioner radiatorer årligt og beskæftiger over 1.200 ansatte. Det er bedst kendt for stålpanel-radiatorer markedsført primært under mærkerne Stelrad, Henrad og Termo Teknik.

Fremover vil omkring 50 af de 65 ansatte på Ribe Jernindustri inden konkursen bevare deres beskæftigelse i de samme lokaler som hidtil. Ejendommen er nemlig ejet i et selskab, der ikke er omfattet af konkursen.

Når ikke alle arbejdspladser er reddet, skyldes det, at produktionen af stålpanelradiatorer ikke fortsætter i Ribe i det nye selskab.

Formanden for 3F Kongeåen, Bjarne Jakobsen, glæder sig over redningen af de mange lokale arbejdspladser.

- Glæden og lettelsen er stor, selvom der er omkring 15, som mister deres job. Udsigterne for, at de kan finde nyt arbejde, er dog meget lyse, siger 3F-formand Bjarne Jakobsen til TV SYD.

