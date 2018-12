50 nye medarbejdere til Gældsstyrelsen

Mandag begynder 50 nye medarbejdere et nyt arbejdsliv hos Gældsstyrelsen i Tønder.

I dag træder 50 medarbejdere ind ad døren til første arbejdsdag hos Gældsstyrelsen i Tønder.

Med de 50 nye medarbejdere er der nu fundet 210 personer af i alt 240 medarbejdere til den nye styrelse i det sønderjyske.

Gældsstyrelsen trådte i kraft den 1. juli i år og har overtaget kommunernes opgave med at inddrive gæld fra borgere, der skylder det offentlige penge.

Mandag morgen bød underdirektør Brian Breer Clausen de 50 nye medarbejdere velkommen.

- Vi er så glade for, at vi på kort tid har fået ansat et kompetent felt af nye medarbejdere, som skal løse en enormt vigtig opgave. Inddrivelsen af gæld til det offentlige er en hjørnesten i vores samfund, siger Brian Breer Clausen.