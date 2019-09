50.000 kroner i bøde for at sælge snus

Det er helt forbudt at markedsføre og sælge snus i Danmark. Det koster nu en kioskejer i Esbjerg 50.000 kroner at blæse på reglerne.

Retten i Esbjerg har netop afgjort en sag mod en af byens kioskejere, der var tiltalt for at have solgt snus i sin forretning.

Bøden blev fastssat til 50.000 kroner og desuden fik han konfiskeret næsten 1.300 dåser snus, som politiet fandt i kiosken ved en ransagning.

Det er en attraktiv forretning at sælge snus, selvom det er er ulovligt i Danmark. Lars Viereck, specialanklager, Syd- og Sønderjyllands Polit

- Bødestørrelsen afspejler, at det er en attraktiv forretning at sælge snus, selvom det er er ulovligt i Danmark, siger specialanklager Lars Viereck, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har anmeldt kioskejeren og mange af hans kolleger for at sælge snus, som siden 2016 har været ulovligt at sælge i Danmark

Det er dog lovligt at importere snus til privat brug.

Sikkerhedsstyrelsen, der står for kontrol på snusområdet, har politianmeldt stribevis af butikker og kiosker for ulovlig salg.

Den aktuelle dom i sagen fra Esbjerg er således kun en af flere domme, der i den seneste tid er afsagt i lignende sager.