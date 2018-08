500.000 euro på vej til ældgammel mur

slesvig-Holsten renoverer gammelt dansk forsvarsværk.

Der er 500.000 euro, knap 4 mio. kr., på vej til Valdemarsmuren umiddelbart syd for grænsen til Tyskland. Pengene kommer fra regeringen i Slesvig-Holsten. De skal bruges til at redde muren fra at forfalde, skriver Flensbog Avis.

Valdemarsmuren er en del af forsvarsværket Dannevirke. Danerne byggede den i 1100-tallet for at holde fjender syd fra væk.

I dag er Valdemarsmuren på Unescos liste over verdensarv. Den er et stærkt nedslidt arkæologisk mindesmærke og er en del af Dannevirkemussets arkæologiske park.