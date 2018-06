51-årig er fortsat bevidstløs efter voldeligt overfald

Fredag morgen ligger en 51-årig mand fortsat bevidstløs på sygehus i Flensborg efter et voldeligt overfald torsdag aften i Fynshav.

Et skænderi mellem to mænd ved et drikkelag i Fynshav på Als kulminerede med et voldeligt opgør, hvor en 51-årig lokal mand blev slået bevidstløs.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog torsdag klokken 17.15 en anmeldelse om, at den 51-årige var kommet til skade i Fynshav, og at der kunne være tale om vold. Hændelsen fandt sted klokken cirka 17.00 ved Dagli'Brugsen i Fynshav

Ved politiets ankomst stod det klart, at manden havde været udsat for vold efter et skænderi med en 52-årig mand.

Den 51-årige blev bragt til Diakonissesygehuset i Flensborg.

- Den seneste melding lyder på, at manden stadig er bevidstløs - men han skulle være udenfor livsfare, oplyser vagtchef Mads Leervad Dammark, Syd- og Sønderjyllands Politi, fredag morgen til TV SYD.

Den 52-årige, der også er fra lokalområdet, blev anholdt på gerningsstedet og er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold. Derudover er han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, da han også slog en af betjentene på stedet i forbindelse med anholdelsen.

Ville forhindre anholdelse

Yderligere en mand blev anholdt, efter at han forsøgte at hindre anholdelsen af den 52-årige. Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 119 stk. 3 om hindring af ansatte i offentlig tjeneste i at udføre deres hverv. Han er nu løsladt igen, mens den 52-årige vil blive fremstillet i grundlosforhør fredag.

Politiet hører gerne fra vidner, der har set de dramatiske begivender på åben gade ved 17-tiden nær Dagli'Brugsen i Fynshav.