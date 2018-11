51 nye fyresedler er uddelt

VUC Syd har nu meddelt 51 medarbejdere, at de påtænkes opsagt. Desuden har 12 sagt ja til en frivillig fratrædelse.

Af de 51 opsagte er der tale om 21 lærere, mens de øvrige stillinger fordeler sig på tekniske og administrative funktioner. Det oplyser VUC Syd på sin hjemmeside.

Der er nu en høringsperiode frem mod slutningen af november, hvor evt. endelige afskedigelser vil blive meddelt. Da der er tale om personalesager, har VUC Syd ikke yderligere kommentarer til de påtænkte afskedigelser.

Det er 2. gang i år, at der skal fyres medarbejdere på VUC Syd.

I juni fik 47 medarbejdere besked om, at de skulle fyres i en fyringsrunde, hvor i alt 71 stillinger skulle nedlægges. Slutresultatet blev, at 34 blev afskediget efter at en række fyringer blev trukket tilbage efter høringsperioden.