52 millioner kroner på vej til 18 institutioner med udsatte børn

18 institutioner i syv lokale kommuner får 52 millioner kroner til ekstra indsats for udsatte børn.

Fordelingen er sket på baggrund af konkrete ansøgninger fra de enkelte kommuner - og vi har ikke skelet til de geografiske forhold. Mai Mercado, socialminister, (K)

Flere pædagoger i vuggestuen og børnehaven skal sikre, at udsatte børn ikke får sociale, personlige og læringsmæssige problemer resten livet.

Det mener regeringen og socialminister Mai Mercado, (K), som nu har fordelt ekstra penge til 100 udvalgte institutioner landet over.

- Fordelingen er sket på baggrund af konkrete ansøgninger fra de enkelte kommuner - og vi har ikke skelet til de geografiske forhold, siger socialminister Mai Mercado, (K), til TV SYD.

Kolding Kommune har fået 13 millioner til fire institutioner.

- De penge kan man jo ikke blive andet end glad for. Det er vigtigt, vi får støttet de udsatte børn og børn med særlige udfordringer. Daginstitutionerne er jo frontløbere, når det gælder om at give de udsatte børn en god start i livet, siger Karina Lorentzen, (SF), formand for social- og sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

I TV SYDs område har 18 institutioner i syv kommuner fået tilsammen 52 millioner kroner:

Esbjerg 2 5.932.064 Fredericia 3 9.037.127 Haderslev 2 8.317.402 Kolding 4 13.069.079 Sønderborg 1 2.687.967 Vejle 4 8.434.655 Aabenraa 2 4.310.015