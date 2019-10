54-årig kvinde vaskede 5,8 millioner kroner hvide for kriminelle

Under hele sagen har kvinden fastholdt, at hun ikke var klar over, at pengene, der blev vekslet kunne stamme fra ulovligheder.

Kvinden, der før sin anholdelse arbejdede som rengøringsassistent på Vejle Sygehus, erkendte på den første retsdag, at hun havde haft et lille vekselbureau, som hun drev fra hjemmet i Bredballe, skriver Vejle Amts Folkeblad.

I vekselbureauet kom især folk, hun kendte, som ville veksle danske kroner til især euro.

Men på et tidspunkt kom der også en mand op, som fortalte, at han var bilforhandler. Manden kom selv eller sendte andre i en længere periode, og personerne kunne dukke op på alle tider af døgnet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Under hele sagen har kvinden fastholdt, at hun ikke var klar over, at pengene, der blev vekslet, kunne stamme fra ulovligheder. Ifølge Vejle Amts Folkeblad spurgte hun heller ikke, men vekslede bare pengene.

Ifølge anklageskriftet hvidvaskede kvinden ad 26 omgange fra november 2017 til oktober 2018 i alt omkring 6.570.000 kroner. Hun blev dog "kun" dømt for at have hvidvasket omkring 5.827.000 kroner.

Trods dommen på to års fængsel er kvinden og hendes forsvarer, advokat Jan Schneider, tilfredse med dommen.

- Anklagemyndigheden påstod tre år, og i det lys er vi udmærket tilfredse. Derfor modtog tiltalte dommen, lyder det fra forsvareren, der også er tilfreds med, at kvinden, der har siddet varetægtsfængslet, løslades indtil hun kan afsone dommen.

Politiet kom på sporet af den 54-årige kvinde under efterforskningen af en større narkosag.

Her er en gruppe mænd, hvoraf flere bor i Silkeborg, siden 2017 blevet overvåget og aflyttet af politiet, som mistænker dem for at smugle kokain til Danmark.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad er seks mænd varetægtsfængslet og tiltalt i narkosagen, som kommer for retten til december.