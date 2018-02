55 fartbilister taget i to kontroller

En bilist fik betinget frakendt sit kørekort.

55 bilister kan nu se frem til, at en fartbøde dumper ind i deres E-Boks, efter at de søndag blev fotograferet, da politiet to steder foretog automatisk fartkontrol.

På Tingvejen ved Tofterup på Grindstedkanten fik en bilist en betinget frakendelse af sit kørekort, da vedkommende kørte 148 km. i timen, hvor 80 er fartgrænsen. I alt 33 bilister blev taget i at køre for stærkt her, tre fik et klip i kørekortet.

På Flensborgvej i Kruså har buschaufførerne ofte svært ved at komme ud fra deres holdepladsen, og derfor foretog politiet søndag en kontrol der. Det resulterede i, at tyve bilister nu kan vente på deres bøde i E-Boksen. Højeste hastighed i 60 kilometerzonen var 95 kilometer i timen.