56-årig dement mand fundet i god behold

Den 56-årige mand, der har været savnet siden tirsdag eftermiddag, blev onsdag morgen fundet i god behold.

Politiet har siden tirsdag eftermiddag ledt efter en dement, 56-årig mand.

Onsdag morgen er han fundet på Vejle Banegård og har ikke lidt overlast, oplyser Sydøstjyllands Politi, der har ledt efter manden med hunde.

Manden forlod Plejecentret Bakkegården i Vejle sidst på eftermiddagen tirsdag. Politiet opfordrede folk i området til at tjekke udhuse, garager og kældre for at se, om den 56-årige skulle opholde sig der.

Opdateret onsdag klokken 9.10 med oplysninger om, at den 56-årige er fundet i god behold.