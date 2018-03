60 tons jord er fjernet efter lastbil væltede med kemikalier

21 timer efter, at en lastbil lastet med kemikalier i 25-liters dunke natten til torsdag væltede ved Brædstrup på landevejen mellem Horsens og Silkeborg, kunne vejen atter åbnes efter en omfattende miljøindsats.

60 tons jord var klokken 22 torsdag aften gravet op og fjernet. Forinden var lastbilen manuelt blevet tømt for sin last af industrielle rengøringsmidler i 25-liters dunke.

En mindre antal dunke blev slynget ud af lastbilen, da vogntoget væltede, og der gik hul på dem. Det betød, at de syreholdige rengøringsmidler blev blandet sammen - og der opstod en mulig trussel mod miljøet - bl.a. for den nærliggende Gudenå, der løber under landevejen nogle få hundrede meter fra uheldsstedet.

- Blandingen var lidt skrap for både arbejdsmiljøet, mens vi ryddede op - og naturen, hvis den ikke blev fjernet. Både rengøringsmidler og dieselolie fra lastvognens tank var sluppet ud. Heldigvis var jorden frossen, så der er ingen risiko nu, hvor den forurenede jord er fjernet, siger direktør Lars Bjørn Hansen, AMS - Akut Miljø Service ApS, til TV SYD.

Vejen blev genåbnet for trafik torsdag aften klokken 22.

