61 bilister blev blitzet på ulykkesstrækning – fem får klip

Syd- og Sønderjyllands Politi har søndag aften målt farten på 1800 bilister på Lifstrup Hovedvej i Varde. 61 af dem kørte for stærkt, selvom vejene var glatte.

Lifstrup Hovedvej i Varde havde søndag aften besøg af politiets fotovogn, men på trods af glatte veje og tåge kørte mange for hurtigt.

1800 køretøjer kørte forbi fotovognen, og 61 af dem kørte for stærkt og blev blitzet. Fem af bilisterne hvilede foden så tungt på speederen, at de får et klip i kørekortet. Bilisten med den tungeste højrefod kørte 127 km/t.

Politiet havde tidligere på dagen advaret på twitter om, at de ville holde på Lifstrup Hovedvej, der er en strækning, hvor der tidligere er sket flere dødsulykker.

Landsbyen Døstrup fik også besøg af fotovognen søndag. Her blev 24 bilister blitzet, og tre får et klip i kørekortet. Den hurtigste bilist kørte 81 km/t, selvom man ikke må køre mere end 50 km/t.

ATK er på Lifstrup Hovedvej, som er en ulykkesstrækning med flere dødsfald på grund af ulykker. Sænk farten og vis hensyn, så kommer du sikkert hjem til familien. God søndag. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 21, 2018