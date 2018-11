Seksuelt misbrugte får håndsrækning: 61,2 millioner skal afhjælpe årelange ventelister

Torsdag er der indgået en aftale om satspuljeaftalen på Christiansborg, og her er der afsat 61,2 millioner kroner til behandling af personer med senskader efter seksuelle overgreb i barndommen.

Satspuljeaftalen, som torsdag er aftalt på Christiansborg, ser ud til at kunne nedbringe ventelister til behandling af personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Jeg er utrolig glad for, at staspuljepartierne er enige om, at der er et akut behov for at reducere ventelisterne de tre Centre for Seksuelt Misbrugte. Troels Ravn, MF, (S), fmd., Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Der afsættes i alt 61,2 millioner kroner til den samlede indsats i perioden 2019-2022. En del af pengene er øremærket til at nedbringe de lange venterlister på op til tre år på senfølgecentrene.

Læs også Seksuelt misbrugte venter på hjælp i årevis

- Jeg er utrolig glad for, at staspuljepartierne er enige om, at der er et akut behov for at reducere ventelisterne de tre Centre for Seksuelt Misbrugte (senfølgecentrene), så mennesker, som har så hårdt behov for at få hjælp, kan få det hurtigere end tilfældet er i dag siger Troels Ravn, der er formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (S) til TV SYD.

Ifølge Troels Ravn er partierne desuden enige om, at der skal iværksættes en handlingsplan til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Endelig er partierne bag satspuljen enige om at give en driftsbevilling til Landsforeningen for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen (Landsforeningen Spor).