65-årig dømt for flere års seksuelt misbrug af sin datter

Den dømte mand har erkendt, at han flere gange om ugen, gennem fem år i både Lunderskov og Thailand, havde seksuelt samvær med datteren.

To års ubetinget fængsel, et bolig- og besøgsforbud i fem år og 50.000 kroner i erstatning til datteren. Sådan lød dommen over den 65-årige mand fra Lunderskov tirsdag ved Retten i Kolding.

- Manden lagde kortene på bordet og erkendte at have lokket datteren til at deltage - ligesom han fortalte hende, at han ville komme i fængsel, hvis hun sagde det til nogen, forklarer anklager hos Sydøstjyllands Politi, Tobias Engby.

Overgrebene fandt sted i hjemmet i Lunderskov – og en enkelt gang i Thailand. Tobias Engby, anklager, Sydøstjyllands Politi

I retten erkendte manden, at han flere gange om ugen havde andet seksuelt forhold end samleje med datteren. Det skete fra 2010 til 2014, når offerets mor var på arbejde.

Han erkendte også, at han udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed overfor datteren, der i perioden var mellem otte og 13 år gammel.

- Overgrebene fandt sted i hjemmet i Lunderskov – og en enkelt gang i Thailand, fortæller anklager Tobias Engby til TV SYD.

Datteren bor stadig hjemme – i dag sammen med sin mor.

- Manden må ikke, uden politiets tilladelse, have besøg af børn under 18 år eller selv besøge personer, hvor der opholder sig børn under 18 år, slutter Tobias Engby.

Den 65-årige dømte mand har siddet varetægtsfængslet siden januar 2019. Han vil fortsat være varetægtsfængslet indtil dommen skal afsones. Manden modtog dommen på stedet, men kærede spørgsmålet om fortsat varetægtsfængsling til Landsretten.