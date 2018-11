Se billederne: 650 fodboldbørn hyldes alle som vindere

Fodboldstævne afholdt i denne weekend uddeler pokaler til alle spillere.

I fodbold er der det hold, der vinder og det hold, der taber.

De bliver hyldet, fordi de har en fælles passion. Lars Henriksen, stævneleder, McDonald’s Indoor Liga Cup 2018

Sådan var det også under kampene til weekendens fodboldstævne i Fredericia 'McDonald’s Indoor Liga Cup', men søndag eftermiddag, da stævnet sluttede blev alle hyldet som vindere. Uanset hvor mange point ens hold havde indkasseret i løbet af weekendens kampe.

650 børn i alderen 6 til 8 år, fordelt på 96 hold, var mødt op for at spille fodbold og have det sjovt, uanset hvor mange fodboldtricks de har i ærmet.

00:16 Alle 650 spillere, der deltog i weekendens fodboldstævne i Fredericia, modtog ved søndagens afslutning en pokal. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD Luk video

Og netop fordi alle er mødt op med samme intention, hyldes de hver og en, fortæller en af stævnelederne, Lars Henriksen:

- Vi synes, det er vigtigt, at børnene får en oplevelse af, at de bliver hyldet, fordi de har en fælles passion, der hedder fodbold og et fællesskab, og så har vi nogle oplevelser omkring det. De er vi faktisk vindere, uanset hvordan det gik på dagen, så derfor slutter vi af med at hylde alle, siger han til TV SYD efter pokaloverrækkelsen.

Alle 650 børn kunne derfor tage hjem til alle dele af Danmark med en guldpokal i hånden og lidt guldkonfetti på skulderen, da stævnet sluttede.