650 genforeningssten fredes: Det er et samlet monument

Omkring 650 mindesmærker for genforeningen er blevet fredet. Det glæder formanden for Grænseforeningen.

De står spredt over hele Danmark. De er store og robuste eller små firkantede plader. Langt de fleste er sat op i 1920 af menighedsråd, forretningsdrivende eller lokale. Stenene er mindesmærker og skal minde os om Sønderjyllands genforening med Danmark.

Mindesmærkerne er vigtige, fordi de fortæller om en bevægelse og en stemning i hele landet. Jens Andresen, formand, Grænseforeningen

Nu er alle 650 genforeningssten fredet. Det vækker begejstring hos formanden for Grænseforeningen, Jens Andresen.

- Det er vi vældig glade for. Alle 650 mindesmærker skal ses som et samlet monument, og derfor er det bemærkelsesværdigt, siger Jens Andresen til TV SYD.

Genforeningsstenen på Frederikshøj. Den står til minde om stedet, hvor Christian X steg på hesten ved genforeningen 1920. Foto: John Melin, TV SYD

100-året for genforeningen

I 2020 markeres 100 året for genforeningen, og det er i den anledning af Kulturministeriet har valgt af frede genforeningsstenene og mindesmærkerne. Det betyder, at de ikke umiddelbart kan fjernes, flyttes eller ødelægges.

- Mindesmærkerne er vigtige, fordi de fortæller om en bevægelse og en stemning i hele landet. Det er jo ikke sønderjyder, der er taget til Nordjylland eller Bornholm for at sætte dem op. Det er en fælles sag, at det lykkedes at samle hele Danmark igen, fortæller han.

Til at starte med var det dog ikke alle mindesmærker, der skulle fredes – og det ville være en skam, fortæller Jens Andresen. Han påpeger, at genforeningsstenene ikke skal ses som enkelte mindesmærker, men at alle 650 skal ses som et.

- Det er Danmarks mest originale bidrag til europæisk monumentkultur. Vi har simpelthen ikke noget tilsvarende i Danmark, siger formanden.

Når 100-året skal fejres i 2020, skyder Jens Andresen også på, at der vil være meget opmærksomhed på mindesmærkerne, og at der vil blive afholdt aktiviteter, der hvor de er.

På Slots- og Kulturstyrelsens side, kan man under "Genforeningen" se placeringen af de fleste genforeningssten.