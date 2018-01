67-årig udsat for hjemmerøveri: Lyste ham i øjnene

En mand fra Esbjerg blev overrasket i sit hjem af to mænd, der lyste ham i øjnene og stjal hans bilnøgler og bilen.

En 67-årig mand blev natten til søndag udsat for et hjemmerøveri, mens han lå og sov i sin lejlighed på Rørkjærsgade i Esbjerg.

To mænd skaffede sig adgang til lejligheden, der ligger i stuen, med en nøgle fra en nøgleboks, som de havde brudt op. Da de var kommet ind, lyste de manden i øjnene med en lommelygte og sagde, at de havde en kniv. Imens gennemsøgte de lejligheden.

Det lykkedes dem at finde mandens bilnøgler og stjæle hans bil fra en garage, oplyser vagtchef Søren Strægaard, Syd-og Sønderjyllands Politi.

Desuden løb de med en værktøjskasse.

Manden anmeldte røveriet til politiet søndag morgen, da han opdagede, at bilen var væk. Han har fortalt, at røverne var i lejligheden i cirka ti minutter, inden de forsvandt. Han har kun kunnet give et spinkelt signalement af røverne.

Der er formentlig tale om to mænd. Den ene er omkring 180 centimeter høj og mellem 20 og 30 år. Han taler dansk og var under røveriet iført mørkt tøj. Også den anden var en mand, og også han havde mørkt tøj på.

Politiet leder nu efter bilen, en sølvmetallic Seat Toledo, årgang 2003, men registreringsnummeret VH 36820.

Folk, der har oplysninger om denne bil, opfordres til at henvende sig til politiet.