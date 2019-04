67-årige Marion har fået et nyt liv: - Før kunne jeg ikke gå fra p-pladsen og ind til træning

Flere ældre dyrker idræt. En af dem er 67-årige Marion Andersen fra Fredericia. Hun har fået det meget bedre, efter at hun begyndte at dyrke idræt.

Musikken strømmer ud af højttalerne i et større lokale i Fredericia. På gulvet flyver kondiskoene hen over gulvet, imens svedperlerne pibler frem hos de udøvende seniorer. En af dem er 67-årige Marion Andersen.

- Åh, det er hårdt. Men man har det godt bagefter, siger hun forpustet.

Marion Andersen fik konstateret kol for seks år siden. Det betød blandt andet, at hun kun havde en lungekapacitet på 33 procent.

- Da jeg startede herude, kunne jeg ikke gå fra min bil på parkeringspladsen og herind uden at holde en pause på vejen, fortæller hun.

Sådan er det ikke mere. Marion Andersens lungekapacitet er steget med 10 procent, siden hun begyndte at dyrke idræt.

Fredericia får de ældre i sving

Marion Andersen er langt fra den eneste, der har meldt sig ind i en idrætsforening. Sidste år steg medlemstallet hos DGI og Danmarks Idrætsforbund med 2.946 i Syd- og Sønderjylland.

Allerflest kom til i Fredericia, der fik 1538 nye medlemmer - en stigning på knap 8 pct. og dermed en af de største medlemsstigninger i hele Danmark.

Det er især kvinderne og seniorerne, der hiver medlemstallet op. På blot ét år er medlemstallet for kvinder over 60 år steget med 83%.

Forklaringen er bl.a., at der er kommet flere ældre, men stigningen kan også have en anden forklaring, mener idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm fra Fredericia Kommune.

- Jeg tror, at det skyldes, at der er nogle ildsjæle, som gerne vil skabe spændende og attraktive tilbud. Og så tror jeg, at vi har nogle foreningsfællesskaber både idrætsfællesskaber og også øvrige foreninger, som både går sammen og på hver deres måde skaber nogle tilbud, siger han.

Det er vigtigt for Marion Andersen med en tredje halvleg med kaffe og hygge. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Tid til en tredje halvleg

Et af tilbuddene i Fredericia er idræt i dagtimerne. Det er netop dét tilbud, som Marion Andersen er en del af. Her er der tid til en tredje halvleg, når man bliver lidt ør i hovedet.

- Så trænger vi jo til at få smurt halsen lidt, så der er det godt med lidt kaffe også, siger Marion Andersen.

For selvom fokus er høj puls og sundhed, så er den sociale del mindst lige så vigtig.

- Jeg synes, det er en god måde at afslutte sådan en time på i stedet for, at man bare går hver til sit. Så kan man sidde og grine lidt, siger hun.

Og med pulsen nede igen og maven fuld af kaffe, kan Marion og vennerne rykke videre til dagens næste punkt.

- Nu skal vi jo hjem og have vores middagssøvn, siger hun med et glimt i øjet.

Dyrker flere idræt i din kommune? Her kan du se, om din kommune har haft frem- eller tilbagegang i antallet af medlemmer i idrætsforeningerne i 2018.



Fremgang: Vejle: 2.409

Kolding: 1.576

Fredericia: 1.538

Haderslev: 537

Sønderborg: 301

Tilbagegang: Hedensted: 897

Esbjerg: 547

Billund: 539

Tønder: 535

Vejen: 358

Horsens: 153

Aabenraa: 205

Varde: 139

Fanø: 42 Kilde: www.dgi.dk/www.dif.dk Se mere

