7. klasse skal også have styr på økonomien

11,4 procent af unge mellem 18 og 30 år slås med gentagne betalingsproblemer. For at komme den tendens til livs underviser bankrådgivere i denne uge de helt unge i risikoen ved kviklån.

- Jeg tror mest, at jeg bruger mine penge på tøj og sko.

Sådan siger Emilia Wendt Vilhelm fra 7. klasse på Nørreskov-Skolen i Nordborg. Sammen med klassekammeraterne skal hun undervises i privatøkonomi.

7. klasse står netop overfor at blive konfirmeret. Lige om lidt får de hænderne i rigtig mange penge. Carina Bielefeldt, skoleleder på Nørreskov-Skolen.

Undervisningen kaldes også "Pengeugen", og den er arrangeret af Finans Danmark sammen med Danmarks Matematiklærerforening.

Får snart konfirmationspenge

Selvom eleverne er unge, så giver det god mening at få styr på finanserne.

- 7. klasse står netop overfor at blive konfirmeret. Det betyder, at de lige om lidt får hænderne i rigtig mange penge. Flere end de nogensinde har haft før, forklarer Carina Bielefeldt, skoleleder på Nørreskov-Skolen.

Laura Holmgaard Jordt går også i 7. klasse.

- Jeg er ikke så god til at få brugt mine penge, så jeg har slet ikke tænkt over, hvad jeg skal med konfirmationspengene, griner hun.

Pas på dyre lån

Hele ugen har bankrådgivere fra landets lokale banker besøgt 600 skoler og cirka 21.000 skoleelever. Med sig har bankrådgiverne undervisningsmateriale og en quiz, som skal få eleverne til at tænke over, hvordan de bruger penge.

På Nørreskov-Skolen er det bankrådgiver Maja Johansen fra Danske Bank, som er på besøg.

- Jeg synes, at eleverne er gode til at lytte. Jeg håber især, at de husker, at det kan koste mange penge at tage et lån, og at prisen kan være svær at gennemskue, siger Maja Johansen.

Det med dyre lån er klart noget, som jeg vil tænke over. Laura Holmgaard Jordt, elev i 7. klasse

Unge i gældsfælde

Det er femte år, at Pengeugen sætter fokus på økonomien hos de helt unge for at undgå, at flere unge ender som dårlige betalere. 50.000 eller hver 20. ung i Danmark er fanget i gældsfælden og registreret som dårlig betaler i Danmarks største skyldnerregister RKI.

Værst står det til i de syd- og sønderjyske kommuner, her er op til otte procent af de 18 til 30-årige registreret i RKI.

Laura Holmgaard Jordt har lytte godt efter:

- Det med dyre lån er klart noget, som jeg vil tænke over. Og når jeg bliver voksen, så tror jeg også, at jeg vil tænke mere over det end nu, siger hun.