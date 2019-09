700 børn bruger flagdag på at blive klogere

Dagtilbud og skoler i Haderslev Kommune vajer med flagene på flagdagen. En dag under åben himmel, der står i de udsendtes tegn, giver mere viden end institutionernes vante rammer.

Lige rækker, kommandoer og marcherende soldater i uniform indtager i dag syd- og sønderjyske byer. I Haderslev bliver flagdagen for Danmarks udsendte fejret med vajende Dannebrog fra et ungt publikum.

Selvom det ikke er første gang, at Slesvigske Fodregiment marcherede fra Haderslev Kaserne, er synet for paraden en anden i dag. 700 børn fra dagtilbud og skoler i kommunen deltager i flagdagen.

Øsby Skole benytter dagen til at komme ud af klasselokalerne og opleve soldaterne tæt på end langt væk inde i historiebøgerne.

- Det er fantastisk, at vi får lov at komme herud og opleve soldaterne. Det er noget helt andet end at sidde i klassen og høre om dem, siger Karina Nissen, folkeskolelærer på Øsby Skole.

Soldater og 700 børn samlet til flagdag i Haderslev. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Tager oplevelse med hjem i klassen

Karina Nissens elever får ikke kun frisk luft til hovedet. Hun synes også, det er vigtigt, at eleverne bliver klogere på, hvordan det er at være soldat og pårørende til én.

- Vi kan se, at soldaterne bliver stolte og rørte. Det er noget, børnene gerne må kunne mærke, så de ved, hvad det betyder for soldaterne. Oplevelserne om at være soldat og pårørende får vi nogle rigtig gode snakke om derhjemme i klassen, siger læreren.

Hun mener også, at dagen kan bidrage til, at eleverne får mere viden om det uniformerede job, der er en modsætning til børnene selv.

- Børn er jo liv, glæde og spontanitet. Det er så kontrastfyldt i forhold til det at være soldat, og det kan vi jo se i dag, siger Karina Nissen omgivet af sine elever, mens hun vender hovedet mod de uniformerede soldater på lige rækker.

Glæde og sorg

Eleverne på Øsby Skole skråler i kor, at de også er begejstrede for en dag udenfor de vante rammer på skolen. Karina Nissen stemmer i og udtrykker også, at netop flagdagen kan åbne for muligheden til at snakke om glæde og sorg med eleverne.

- Glæde og sorg kommer tæt på, når vi kommer ud og deltager i sådan en dag. Der er mange af børnene, der kender en soldat, og på den måde kan vi snakke om, hvordan det er at være pårørende, og hvilke tanke de bekymrer sig om, når deres kære er langt væk, siger hun.

Flagdagen har været afholdt siden 2009, og den markerer den indsats, som veteraner og udsendte har ydet eller yder for Danmark.