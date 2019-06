7.000 cyklister tramper i pedalerne

Sommervejr er lig med cykelløb og motionscyklister, og lørdag er ingen undtagelse.

Klædt i lycra og på dyre cykler tramper cyklister i dag i pedalerne på vejene i stort set hele TV SYDs dækningsområde. Op mod 7.000 cyklister vil være på vejene, da der på den første lørdag i skolernes sommerferie afvikles både flere store motionsløb og danmarksmesterskab i landevejscykling i Esbjerg.

Her er et overblik over dagens cykelarrangementer:

Team Rynkeby tager afsted mod Paris. I Padborg, Kolding og Esbjerg sætter rytterne sig i sadlen på lokale hold og begynder den over 1.000 kilometer lange cykeltur.

tager afsted mod Paris. I Padborg, Kolding og Esbjerg sætter rytterne sig i sadlen på lokale hold og begynder den over 1.000 kilometer lange cykeltur. Op mod 6.000 cykelmotionister deltager i DGI Hærvejsløbet , hvilket ser ud til at kunne blive en ny deltagerrekord. Hærvejsløbet har ni startsteder, blandt andet Flensborg i Tyskland og Vejen og Jelling i Sydjylland, og alle ni ruter ender i Viborg. Ruterne følger hovedsageligt de mindre landeveje op gennem Jylland tæt på Hærvejen.

Klokken 14.30 går starten til linjeløbet for U19-Herrer ved DM i landevejscykling. Starten går fra Odins Plads i Ribe, og herfra kører rytterne mod Esbjerg for at slutte af på en rundstrækning ved Esbjerg Havn.

