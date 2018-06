Massefyring på VUC Syd: 71 stillinger nedlægges

VUC Syd har i dag fyret 47 medarbejdere og nedlagt yderligere 24 tidsbegrænsede stillinger. Tre suspenderede vicedirektører er blandt de fyrede.

Vi skal tilpasse stedet her til de krav, der er stillet af Styrelsen for Undervisning, og så skal vi tilpasse det det faldende antal elever, vi desværre også oplever. Men det er en trist dag for VUC Syd. Asbjørn Nielsen, direktør, VUC Syd

VUC Syd har tirsdag fyret 47 fastansatte medarbejder samt nedlagt 24 tidsbegrænsede stillinger. Ialt skal 71 ud af 310 ansatte på den skandaleramte undervisningsinstitution forlade stedet.

Samtidig har VUC Syds nytiltrådte direktør Asbjørn Nielsen annonceret, at han vil slanke ledelsen.

Asbjørn Nielsen lægger ikke skjul på, at han er ked af afskedigelserne, men siger til TV SYD, at de er nødvendige:

- Vi skal tilpasse stedet her til de krav, der er stillet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og så skal vi tilpasse det til det faldende antal elever, vi desværre også oplever. Men det er en trist dag for VUC Syd, siger Asbjørn Nielsen.

Organisationsændringen betyder også, at VUC Syd nedlægger vicedirektørstillingerne og mere ansvar lægges ud til personalelederne.

Desuden nedlægges VUC Syds udviklingsafdeling, og endeligt bliver det administrative område erstattet af en stabsfunktion, som får et tydeligere ansvar for at kontrollere dispositioner og procedurer. Endeligt bliver der også ansat en jurist.

- Vi ansætter en jurist, fordi med den kritik vi har fået fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er vi nødt til at kunne have en funktion, der både kan kontrollere og rådgive omkring de love og regler, vi selvfølgelig skal overholde, siger Asbjørn Nielsen.

Fyringsrunden på VUC Syd VUC Syd nedlægger i alt 71 stillinger, heraf er 24 stillinger nedlagt ved frivillig fratrædelse eller hvor der har været tale om ubesatte stillinger, mens der er varslet 47 afskedigelser.

Antallet af pædagogikumstillinger øges samtidig til 17 i skoleåret 2018/19.

De nedlagte stillinger fordeler sig på:

4 lederstillinger i form af afskedigelser

8 administrative stillinger, heraf 6 afskedigelser

41 hf-undervisere, heraf 31 afskedigelser

12 avu-undervisere, heraf 4 afskedigelser

6 øvrige stillinger, heraf 2 afskedigelser

Der er høringsperiode frem til 3. juli 2018, inden afskedigelserne træder endelig i kraft Kilde: VUC Syd Kilde: VUC Syd

