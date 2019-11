73 år gammel satire lever i bedste velgående i Sønderjylland

Julehæftet æ Rummelpot med sønderjysk humor er for 74. gang blevet udgivet her op til jul. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Siden 1946 er det sønderjyske og satiriske julehæfte æ Rummelpot blevet udgivet hvert år op til jul. Det har altså over 70 år på bagen, og sønderjyder køber stadig det ikoniske julehæfte. Redaktøren selv mener, at æ Rummelpot er en del af Sønderjyllands DNA, og sammenligner julehæftet med sønderjysk spegepølse og sønderjysk kagebord.

- Vi er stolte af at være sønderjyder, der er et tæt sammenhold i denne landsdel. Det er jo også med til at folk bakker op om æ Rummelpot og går hen og køber den, siger Gunnar Hattesen til TV SYD.

Svikmøllen og æ Rummelpot er de to eneste satirehæfter der endnu er tilbage på markedet i Danmark. Men æ Rummelpot er det eneste, der er laver egnsbaseret satire og dermed fokuserer deres hæfte til sønderjyder.

Læs også æ Rummelpot har fået en ungdomsredaktion

- At lave forretning på det er ikke meningen med hæftet. Hovedformålet er at give folk en munter oplevelse i juledagene.

Nu med ny og endnu yngre ungdomsredaktion

For år tilbage fik æ Rummelpot en ungdomsredaktion, men nu er der blevet tiltrukket nye – og endnu yngre – kræfter.

- Det har været nogle ikke helt så unge, der har stået for den før. Men nu er jeg med, til at sørge for den forbliver ungdommelig, fortæller Freja Oldrup.

Freja Oldrup er kommet til som ny tegner, og hun udgør, ifølge hende selv, hele ungdomsredaktionen.

- De er nogle gamle nisser, men det er det, der er så sjovt. Det er vildt hyggeligt til møderne. Jeg forstår halvdelen af, hvad de siger, og de forstår halvdelen af, hvad jeg siger, griner Freja Oldrup.

Freja Oldrup er æ Rummelpots yngste tegner og medarbejder. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Det er en sønderjysk tradition, og hvis man spørger redaktøren vil æ Rummelpot eksistere mange år endnu.

- Jeg tror, der ville opstå folkeopstand i vores landsdel, hvis vi stoppede med at producere æ Rummelpot. Det er simpelthen utænkeligt at det stoppede, siger Gunnar Hattesen.

Ifølge redaktøren Gunnar Hattesen er æ Rummelpot en del af det sønderjyske DNA Foto: Christian Kallenbach, TV SYD