Se billederne: 74-årig dansker kørte i Flensborg Havn

En beruset dansk mand kørte torsdag formiddag i Flensborg Havn.

En 74-årig dansk mand kørte torsdag formiddag ved 11:30-tiden i havnen i Flensborg tæt ved Skibbroen, skriver Flensborg Avis.

Selvom bilen sank, så lykkedes det manden selv at kravle ud af bilen og op af vandet via en stige, skriver avisen.

På kajen blev han modtaget af havnepolitiet, der havde set hændelsen.

Læs også Se billederne: Veje og haver stod under vand

Den 74-årige blev efterfølgende kørt på hospitalet til tjek, hvor et pust i et alkoholmeter viste, at manden havde en alkoholpromille på over 1.

Mandens Peugeot blev efterfølgende bjærget på land.