74-årig dement mand har været eftersøgt hele natten

Politi med hunde har det meste af natten til torsdag ledt efter en 74-årig svær dement mand, der ved middagstid i går forlod et plejehjem i Krogager ved Grindsted.

Krogager ligger jo midt i et stort naturområde, der er tyndt befolket, så der er masser af steder, hvor den 74-årige kan være uden, at nogen har set ham., siger vagtchef Klaus Baagøe, Sydøstjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD. Klaus Baagøe, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Torsdag morgen fortsætter eftersøgningen, der også sker fra luften med forsvarets helikoptere.

Den savnede er den 74-årige Jørn Jensen fra Engbo Plejecenter i Krogager ved Grindsted. Han gik fra plejecentret onsdag middag, og ingen har siden set ham.

- Nu er det heldigvis sommervejr med lune nætter, så vi har stadig håb om at finde manden i god behold. Krogager ligger jo midt i et stort naturområde, der er tyndt befolket, så der er masser af steder, hvor den 74-årige kan være uden, at nogen har set ham, siger vagtchef Klaus Baagøe, Sydøstjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD.

Den savnede beskrives som: 170 centimeter høj og spinkel af bygning

Iført lyseblå bukser og en polo shirt

Pjusket kort hår og gråt fuldskæg

Blå øjne

Han har en foroverbøjet og usikker gang

Har du oplysninger? Kontakt Sydøstjyllands Politi på 1-1-4.