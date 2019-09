75-årig død i trafikulykke

Lørdag formiddag afgik en mandlig bilist ved døden i et færdselsuheld, efter hans bil blev påkørt af en anden bilist.

En 75-årig mand fra Esbjerg døde lørdag formiddag i en trafikulykke. Ulykken skete på Koldingvej mellem Kolding og Vester Nebel kort før middag, da den 75-årige bilist standsede på vejen for at foretage et sving, hvorefter han blev påkørt af en 80-årig mand.

Sammen med den 75-årige sad mandens 53-årige søn. Begge var uden for bevidsthed, da en ambulance nåede ulykkesstedet. En lægehelikopter blev tilkaldt, men den 75-årige mand afgik ved døden på ulykkesstedet.

Føreren af den anden bil kom ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi ikke alvorligt til skade og står nu overfor et retsligt efterspil for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse.

Begge køretøjer skal de kommende dage gennemgås for fejl af en bilinspektør.