75-årige Merri er blind - men må klare sig selv

Kommunen sagde nej, da blinde Merri Christensen søgte om hjælp gennem ledsagerordningen. Årsag: Hun var for gammel.

Merri Christensen er helt blind på det venstre øje og har kun fem procent syn tilbage på det højre. Men trods sit handicap er hun god til at bruge strikkepindene, når hun sidder derhjemme i sofaen i Ribe.

Selvom hun er glad for strikketøjet, drømmer hun om at komme mere ud. Hun vil gerne en tur ned i byen og måske købe en ny kjole.

Men fordi Merri Christensen var fyldt 67 år, da hun søgte om hjælp gennem ledsagerordningen, er der ingen hjælp at hente hos kommunen.

- Når man er over 67 år og blind, så er man nul og niks, siger Merri Christensen til TV SYD.

- Det ville være dejligt at komme mere ud

Da Merri Christensen var godt 60 år, begyndte hendes syn gradvis at blive ringere på grund af sygdom. Men dengang kunne hun fortsat få hjælp fra hendes mand.

Han er siden gået bort, og nu er det for sent at få hjælp. Det betyder, at hun har svært ved at komme ud blandt andre.

- Det ville være rigtig dejligt, hvis jeg kunne komme mere ud. Bare gå en tur eller måske køre en tur, siger hun til TV SYD.

Merri Christensen bruger rigtig meget tid på at strikke. Men hun vil gerne mere ud og opleve noget. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

Merri Christensen må i dag nøjes med at komme i Tirsdagsklub hver anden uge. Her er det menighedsrådet, der kommer og henter hende i kirkebilen. Men ellers er det begrænset, hvor meget hun kommer ud blandt andre.

Det siger lovgivningen

Hvis du er mellem 12 og 67 år og har en fysisk funktionsnedsættelse, er det muligt at søge om hjælp og få en ledager.

Ledsagerordningen betyder, at man 15 timer om måneden kan få hjælp til at komme ud af huset. For eksempel en tur i teatret eller på shopping. Men ledsageren må ikke komme i hjemmet og lave huslige ting.

Dansk Blindesamfund skønner, at mellem 750 og 1.650 borgere over 67 år i dag har brug for en ledsager.

Merri Christensens nu afdøde mand var tidligere en stor hjælp i hverdagen. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

Klippekort nytter ikke

Merri Christensen må i stedet nøjes med et klippekort. Det betyder, at hun kan få hjælp i huset eller hjælp til at komme ud i en halv time om ugen.

Men det giver hun ikke meget for.

- Det lyder måske rigtig flot, men det er det bare ikke. Hvor skal jeg komme hen i løbet af en halv time? Det er jo ikke meget bevendt, siger hun.

Både Merri Christensen og Dansk Blindesamfund kalder det for aldersdiskrimination, at blinde og stærkt svagseende over 67 år ikke kan få en ledsagerordning.