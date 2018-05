75 kvinder var samlet da prins Harry og Meghan fik hinanden

Prins Harry blev lørdag gift med Meghan Markle, og det var en begivenhed, som 75 kvinder i Vejle fejrede.

Millioner af mennesker verden over så med, da prins Harry og den amerikanske skuespiller Meghan Markle sagde ’I do’ til hinanden i St. Gerorge’s Chapel på Windsor Castle-slottet vest for London. I Vejles gamle teater fulgte 75 kvinder med i begivenheden på storskærm.

- Jeg er her i dag, fordi man kan få lov til at se bryllup og være royalist på højt plan, siger Anne Pedersen fra Vester Nebel til TV SYD.

Panayotis Brudekjoler stod bag arrangementet, og kvinderne begyndte dagen med champagnebrunch, inden de spændt ventede på at se Meghan Markles brudekjole på storskærmen.

Inspiration til eget bryllup

Kvinderne skulle ikke kun beundre Meghan Markles brudekjole på storskærmen, de havde også selv mulighed for at leve prinsessedrømmen ud og prøve brudekjoler.

Anne Pedersen skal giftes til september næste år, og derfor håber hun, at den kongelige brudekjole kan inspirere hende, så hun ved, hvad hun skal gå efter, når hun skal vælge sin egen brudekjole.

- Jeg har jo selv en indre prinsesse, og jeg vil gerne have lov til at holde et lige så storslået bryllup som de kongelige. De gør det med stil hver gang, og det er bare fantastisk, siger Anne Pedersen.