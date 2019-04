76-årig orienteringsløber fortsætter til han falder om

Prustende løbere kæmpede sig søndag eftermiddag over målstregen til DM i ultralangt orienteringsløb. Både store og små var mødt op i det gode vejr.

Bevæbnet med kort, kompas og løbesko begav over 500 orienteringsløbere i alle aldre sig ud på Randbøl Hede søndag eftermiddag.

76-årige Bent Nielsen løb en af de kortere distancer til det lange orienteringsløb. 4425 meters gang og løb blev det til.

- Det er skønt vejr at komme en tur i skoven og skønt terræn, siger Bent Nielsen til TV SYD.

Selvom han var den ældste deltager, TV SYD snakkede med, så understreger han, at der var deltagere meget ældre end ham, der havde snøret løbeskoene.

- Der er nogen over 90 år, der har været ude at løbe i dag, så vi bliver ved, til vi falder omkuld, siger han.

Landets længste orienteringsløb

Til det ultralange orienteringsløb skal deltagerne løbe en distance og finde vej til forskellige poster undervejs.

- DM i ultralang er et af de længste løb, der findes indenfor sporten i Danmark. Det er der, hvor løberne løber langt og har mange poster, siger Tina Blach Lausen, formand for Kolding Orienteringsklub, der er med til at arrangere løbet, til TV SYD.

11-årige Axel var hurtigts

Dagens længste distance var 25 kilometer, men det var også muligt at løbe kortere distancer. 11-årige Axel Örnhagen Jørgensen fra Vejle var den hurtigste i sin kategori. Han løb seks og en halv kilometer.

- Det var sjovt og spændende at være med. Jeg har været med, næsten lige siden jeg blev født, og hele familien løber, sagde han til TV SYD, da han var kommet over målstregen.

I 2020 får Randbøl Hede igen besøg af orienteringsløbere, når VM bliver afholdt i det bakkede terræn.