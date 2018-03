76 fartsyndere fanget: En mister kørekortet

Tre steder havde Syd- og Sønderjyllands politi onsdag sat fotofælder op. 76 endte med at gå i.

Syd- og Søndejyllands Politi var onsdag ude med fotovognen, og det gav pote. 76 endte med at få taget et spritnyt billede.

Udover otte klip blev det også til en betinget frakendelse af kørekortet på Tøndervej. Her kørte bilisten 146 km/t i en 80 km-zone. I alt blev 36 taget ud af de 2.225 biler, som passerede.

På Strandelhjørnevej i Rangstrup tæt ved Agerskov stod politiet klar efter ønske af utrygge borgere. Her kørte 16 for stærkt og tre af dem kan udover en bøde se frem til et klip. 338 passerede fartkontrollen.

Utrygge borgere havde også ønsket en fartfælde på Tørsbølvej ved Hokkerup. Et ønske der viste sig at være berettiget. Ud af de 148 bilister, der kørte forbi, røg 26 i fælden. Seks af dem får et klip i kørekortet. Den der havde mest travlt kørte 95 km/t i en 60 km-zone.