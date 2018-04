8-årige Eva har fundet ro med en fodgynge

En fodgynge hjælper 8-årige Eva Diabelez med sidde stille og følge undervisningen i 2. klasse. Under bordet svinder fødderne i fodgyngen. Foto: Sara Skovhave Rasmussen

At sidde helt stille og koncentrere sig om undervisningen var svært for Eva, der går i 2. klasse. Men med en fodgynge under bordet går det meget bedre.