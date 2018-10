8-årige Lærke: - Jeg bliver vildt god til tysk

Lærke går i 2. klasse på Løgumkloster Distriktsskole og har som et forsøg haft tysk siden 0. klasse. Forsøget er slut - nu skal alle børn have tysk fra børnehaveklassen af.

- Det er mega vildt, og det er sjovt, og så lærer man også meget mere, mener 8-årige Lærke Christensen.

Klassen er med i projektet Tidlig Tysk. Det betyder, at de har lært tyske gloser én lektion om ugen allerede fra 0. klasse.

Tidlig Tysk har været et forsøg i Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner siden skoleåret 2015/2016. Undervisningen på de mindste klassetrin består ikke af tung grammatik, men mere af sang og leg på tysk.

Når tyske gloser leges ind går det meget lettere

- Vi leger rigtig meget, fortæller Lærke. - Og så lærer vi om farver, tal og tøj, og hvordan man siger hej og farvel.

Lærkes lærer Tina Warncke er slet ikke i tvivl om, at den tidlige tyskundervisning er vejen frem, når børn skal lære sprog.

- Jeg tænker faktisk jo tidligere jo bedre. Fordi de er små, de er naturlige, og de tager alt til sig. De har slet ingen forbehold overfor tysk, som de kan have, når de bliver større, siger Tina Warncke.

Leg er et vigtigt element, når de mindste børn skal lære tysk i skolen. Foto: Mark Bundgaard

Tidlig Tysk gøres permanent

Tysklærerens ønske er hørt. I dag, tirsdag, mødtes de deltagende kommuner til en konference på UC Syd i Aabenraa for at dele erfaringer, og de er så gode, at Tidlig Tysk nu bliver gjort permanent.

- Vi har stort set kun gode erfaringer med Tidlig Tysk, fortæller Allan Skjøth, der er næstformand i Børn- og Skoleudvalget (V) i Tønder Kommune.

- Derfor har vi besluttet at fortsætte med at give børnene i indskolingen tysk på skoleskemaet og gøre ordningen permanent.

I Tønder Kommune håber de på, at ved at styrke tyskundervisningen, vil de unge blive så gode til sproget, at de vender tilbage til egnen, når de en gang har afsluttet deres uddannelse.

- Vi er en grænsekommune, og vi håber, at det her på sigt vil give mulighed for et øget samarbejde på tværs af grænsen og bedre jobmuligheder i sidste ende, siger Allan Skjøth.

En der helt sikkert er glad for de tyske gloser, er 8-årige Lærke Christensen, og hun er også sikker på, at hun bliver god til sproget.

- Jeg bliver vildt god!

Så hvem ved - måske er Lærke Christensen en af de unge, de drømmer om i Tønder Kommune.

