8 bilister fik klip i kørekortet ved skole

47 bilister udløste mandag morgen og formiddag blitzen på en af politiets fotovogne ved Rinkenæs Skole.

Otte af bilisterne kørte så hurtigt, at de får en meddelelse i deres E-boks om, at de får et klip i kørekortet.

De var blandt de ialt 47 bilister, der kørte så stærkt forbi skolen, at de får en fartbøde.

Hold da op. Det var lige godt mange. Ulla Brommann, leder, Rinkenæs skole

- Hold da op. Det var lige godt mange, lyder den umiddelbare reaktion fra Ulla Brommann, der er leder af Rinkenæs skole.

Læs også Politiet er også klar til skolestart

Hun så godt, at fotovognen mandag morgen var stillet op ved skolen og hilser politiets indsats velkommen.

- Vi har 87 børn på skolen, som burde kunne færdes trygt på vej til og fra undervisning. Desværre drøner mange bilister gennem vores by trods tydelig skiltning og lys over fodgængerfeltet. Vores skolepatrulje gør en stor indsats for sikkerheden, og der er fartdæmpende ckikaner, så ingen kan være i tvivl om, at farten skal sættes ned, siger skoleleder Ulla Brommann.

Syd- og Sønderjyllands Politi bebuder, at kontrollen ved skolerne fortsætter den kommende tid.