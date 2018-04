80-årige Esther er studievært – Lokalradio fejrer 25 års jubilæum

I 25 år har Radio Sydvest, der er drevet af frivillige, sendt nærradio fra Løgumkloster. Det blev i dag fejret med sønderjyske pølser og levende musik.

De frivillige radioentusiaster på Radio Sydvest i Løgumkloster kunne onsdag fejre, at radioen har overlevet i 25 år. Her sørger godt 20 frivillige for, at der bliver sendt radio hver dag fra klokken 10.00 til 17.00 og hele aftenen i weekenden. Én af dem er 80-årige Esther ”Olde” Jessen. Hun er studievært hver torsdag og har været på stationen i 19 år.

- Jeg så i en annonce i ugeavisen, at de søgte medarbejdere. Jeg tog ned og snakkede med dem, og så har jeg været her siden. Det er jo så dejligt, at vi selv kan bestemme, hvad vi vil fortælle, siger hun

Radioen sender til hele Sønderjylland og er i tæt kontakt med lytterne. Musikken er primært dansk, for ifølge Jens Jørgen Petersen, der er radiochef på Radio Sydvest, er det det, lytterne gerne vil høre.

- Vi er jo meget en dansktopradio. Lidt Giro 413 - det kan vi jo mærke på vores lyttere, at de gerne vil. Det er glæden ved at lave radio, at vi sender dét ud til lytterne, som de bliver glade for. Det er også dejligt for de frivillige, der bruger rigtig mange timer hernede, siger han.

Radioen er udelukkende drevet af medlemsindtægter, indtægter fra det ugentlige bankospil og af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Men selvom der er mange frivillige, er der altid plads til flere.

- Når folk kommer og besøger stationen, så spørger jeg gerne - var det ikke noget for jer at blive studieværter? Og så finder vi jo lige ud af det, siger radiochef Jens Jørgen Petersen.

Stationens 80-årige studievært, Esther "Olde" Jessen har hver torsdag programmet Esthers Fortælletime. Her fortæller hun - på klingende sønderjysk selvfølgelig - om alt fra danske popkunstnere, henover Grundtvig til klassisk musik.

- Det gode ved at lave radio, er, at jeg selv kan bestemme, hvad jeg fortæller om. Så det har jeg nydt, og så længe jeg orker, bliver jeg ved, siger hun.