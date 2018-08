80 ton døde fisk skal bruges til jordfordeling ved Filsø

Politiker vil have fjernet landbrugsjord ved Filsø efter omfattende miljøkatastrofe.

- Det dramatiske massedrab af fiskene i Filsø er et sørgeligt syn. Det er endnu et argument for, at vi skal have gang i en omfordeling af landmændenes marker i området, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, Kolding, til TV SYD.

I ugens løb er der fundet mere end 1200 døde gedder langs bredderne af Filsø Søndersø, og hele fiskebestanden af skaller, aborrer, brasen, suder, hork og ål i søen er slået ihjel, i alt 80 tons fisk, efter massivt iltsvind i søen.

Ekstremt voldsomt

- Det er ekstremt voldsomt, siger lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet, Theis Kragh.

Iltsvindet omfatter 400 hektar af det 915 hektar store søområde og skyldes ifølge et forskerhold fra universitetet en kombination af tørke og efterfølgende skybrud, som satte gang i omfattende transport af organist materiale ud i Filsø Søndersø. Der begyndte bakterierne i søen at nedbryde materialet. Det brugte al ilten i vandet.

Hvad angår fiskelivet, er området tilbage ved nul. Theis Kragh, lektor, Københavns Universitet

Hjerteskærende katastrofe

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding, kalder situationen en hjerteskærende katastrofe i en uheldig kombination af klimaforandringer og en alt forhøj forurening fra landbruget.

- Det eneste svar er at nedbringe landbrugets forurening, og det haster forfærdeligt meget, siger hun til JydskeVestkysten.

Christian Rabjerg Madsen håber, at arbejdet med at få sat gang i en jordfordeling af landbrugsjorden ved Filsø kan blive inddraget i efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg om vandmiljøplanerne og vandløbene.

Jordfordeling

- Mit ønske er at vi går strategisk til værks i forhold til miljø- og klimagevinster og gevinster for landmanden i form af arrondering, altså at man rykker jordlodder tættere på landsmandens bedrift, samtidigt med at vi tager de jordlodder ud af drift, som ligger tættest på søen, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

I 2012 blev Filsø genskabt som sø, efter at området havde været drænet og dyrket som landbrugsland siden 1852. Før da var området et af Danmarks søområder.

Oprindeligt var Filsø en af Danmarks største søer. I 1852 begyndte de at dræne søen for at bruge området til landbrugsland. I 2012 blev Filsø genskabt. Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

