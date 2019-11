800 kvadratmeter fyldt med Lego-klodser

Der er julemesse i Magion i Grindsted lørdag og søndag - men for de, der synes, at det er lidt for tidligt til den slags, er en tredjedel af af udstillingsarealet propfyldt med Legoklodser.

Her boltrer Lego-byggere fra hele landet sig med at konstruere alverdens forskellige modeller.

Der er afsat en hel hal på 800 kvadratmeter til Lego-byggerne, og selve julemessen fylder 1.600 kvadratmeter i Magion-hallerne.

En af Lego-byggerne er Brian Søholm Larsen fra Kalundborg, der til daglig tumler store kraner på havnen i hjembyen - og i fritiden slapper af med at bygge med Lego-klodser.

- Der er så mange muligheder i de klodser. Jeg bliver aldrig træt af at skabe nye ting med de små plastikdimser, siger den glade udstiller.