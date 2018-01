To ældre kvinder udsat for tricktyverier

En 81-årig i Løjt Kirkeby og en 95-årig kvinde i Felsted har tirsdag haft besøg af tricktyve. Begge kvinder rystet over episoden.

Tricktyve har været på spil to steder i Aabenraa Kommune tirsdag. Først tirsdag middag i Felsted hos en 95-årig kvinde, og få timer senere 17 km derfra hos en 81-årig kvinde i Løjt Kirkeby.

Signalement af den ene tricktyv indisk udseende

mørk i huden

160 cm høj og kraftig

talte ikke dansk

- Begge kvinder er meget svage og meget berørte af hændelserne. Det er synd for dem, at de skulle udsættes for det, fortæller vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Mellem kl. 11 og 12 havde den 95-årige kvinde på Krovænget i Felsted besøg af to udenlandske kvinder, som påstod, at de var fra hjemmeplejen. Politiet er i tvivl om tricktyvene har fået noget med sig fra adressen.

Det er der imidlertid ingen tvivl om ved den næste episode, der fandt sted et par timer senere kl. 14.45 på Kirketoften i Løjt Kirkeby. Hun blev opsøgt af en udenlandsk kvinde, som tilbød massage og endte med at tømme den 81-åriges bopæl for smykker og kontanter.

Politiet har mistanke om, at det i begge tilfælde er tale om samme gerningskvinder. Desværre har det ikke været muligt at stykke et grundigt signalement sammen af tricktyvene.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner, som måske har set fremmede køre rundt i de små byer.