85-årig kvinde ramlede ind gennem mur

Heldigvis var ejendomsmæglerne ude af huset til et netværksmøde. Foto: Christian Kallenbach

En 85-årig kvindelig bilist slap heldigt, da hun torsdag formiddag blev involveret i et trafikuheld i Kolding og havnede med sin bil i et hus.

Efter et sammenstød med en varebil blev den 85-åriges bil slået ud af kurs, ramte et hus og gennembrød muren til et ejendomsmæglerfirma.

Kvinden blev bragt til sygehuset i Kolding, men er ikke kommet alvorligt til skade. Den 22-årige chauffør i varebilen kom ikke noget til, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Uheldet skete i det trafikerede kryds mellem Vejlevej og Lærkevej, tæt på Kolding Storcenter.

Gert Rosendahl er indehaver af Lokalbolig i Kolding. Han er glad for, at ingen på kontoret kom til skade.

- Heldigvis var hverken vi eller vores to hunde på kontoret, da det skete. Hvis hunden havde været på sin vante plads, ville den nok have fået en mursten i hovedet, fortæller Gert Rosendahl.

Normalt holder mæglerne møde på kontoret torsdag formiddag – men ikke lige denne torsdag. Der var én medarbejder på kontoret, men hun sad i den modsatte ende og kom ikke til skade.

Skodaen ødelagde en tredjedel af muren ind til kontoret. Nu skal huset repareres, og det forventer indehaveren, at det vil tage nogle uger.

- Huset skal afstives og stabiliseres, men vi har åbent alligevel, og vi håber, de næste kunder vil bruge hoveddøren, siger ejendomsmægleren til TV SYD.