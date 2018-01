85 lokale sigtede i gigantsag om børneporno

Politiet sigter flere end 1000 personer over hele landet for distribution af børneporno. Det drejer sig om deling af seksuelle billeder af 15-årige personer. 85 af sigtelserne har forbindelse til de to lokale politikredse, oplyser Rigspolitiet.

Video- og billedmaterialet er blevet delt – primært blandt unge – i hele landet. Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. I alt er mere end 1000 personer sigtet.

Sydøstjyllands Politi har 50 sager og Syd- og Sønderjyllands Politi 35 sager.

- Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådant materiale spredes. Og det skal stoppes, siger efterforskningsleder, politiinspektør Lau Thygesen, fra Nordsjællands Politi.

Hovedparten af dem, der sigtes, har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

Sagen begynder, da Facebook modtager rapporter om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år bliver delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne foregår frem til efteråret 2017. Facebook adviserer de amerikanske myndigheder, som virksomheden er forpligtet til. Herefter går oplysningerne via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella.

Sagen er forankret hos Nordsjællands Politi, der har arbejdet tæt sammen med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og det Nationale Cyber Crime Center (NC3). Sammen har de koordineret indsatsen, der strækker sig over 11 ud af de 12 politikredse samt Grønland.

Straffen for at overtræde § 235 kan være hård. Anklageren vil i hver enkelt sag vurdere, hvilken straf man vil gå efter. Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, så kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.