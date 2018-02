89-årig kvinde udsat for tricktyveri i eget hjem

En 89-årig kvinde er lørdag formiddag blevet bestjålet for kontanter og smykker, da en yngre kvinde bankede på døren under påskud af at samle penge ind til fattige for den lokale skole.

En 89-årig kvinde var lørdag formiddag udsat for et tricktyveri i sit hjem i Thyregod. Den unge tricktyv fik sig snakket indenfor i den ældre kvindes hjem, og stjal 200 kroner, og der er også forsvundet nogle guldsmykker. Jesper Brian Sørensen, vagtchef, Sydøstjyllands Politi En yngre kvinde bankede ved 9-tiden på kvindens dør og påstod, hun samlede penge ind til fattige for Thyregod Skole. - Den unge tricktyv fik sig snakket indenfor i den ældre kvindes hjem, og stjal 200 kroner, og der er også forsvundet nogle guldsmykker, siger Jesper Brian Jensen, vagtchef, Sydøstjyllands Politi. Kvinden beskrives som ung - mellem 20 og 25 år. Kvinden er mellemøstlig af udseende, og hun talte gebrokkent dansk. Hun bar en mørk vinterfrakke. - Vi opfordrer til, folk er opmærksomme på personer i lokalmiljøet, som opfører sig mistænkeligt, siger vagtchefen.